Van'da sis etkili oldu - Son Dakika
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Van'da sis etkili oldu

6 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

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Van'ın Saray ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

Van merkezi ile Kapıköy Gümrük Kapısı arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yolda karayolları ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Kapıköy, Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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