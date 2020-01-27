Van'da sis etkili oldu - Son Dakika

Van'da sis etkili oldu
6 saat önce
Van'ın Saray ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Van'ın Saray ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
Van merkezi ile Kapıköy Gümrük Kapısı arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yolda karayolları ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
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