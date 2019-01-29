Son Dakika Haberleri: Van'da Sis Kurubaş Geçidi'nde Etkili Oluyor

Van'da Sis Kurubaş Geçidi'nde Etkili Oluyor

1 saat önce

Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van'da Sis Kurubaş Geçidi'nde Etkili Oluyor, System.String[]
Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini sisle bıraktı. Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrederke, karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

Sabah, Van, Güncel
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