Van'da Sis Kurubaş Geçidi'nde Etkili Oluyor
1 saat önce
Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.
Van
'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Sabah
saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini sisle bıraktı. Van- Hakkari
karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere
Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrederke, karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:09 Kaynak: İHA
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