Skolyoz hastası kadın 7 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Skolyoz hastası kadın 7 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu

10.05.2021 10:21

Van'da ileri derecede skolyoz (omurga eğriliği) hastası olan 45 yaşındaki kadın, 7 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Van'da ileri derecede skolyoz (omurga eğriliği) hastası olan 45 yaşındaki kadın, 7 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şiddetli bel ve bacak ağrısı nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine başvuran iki çocuk annesi Gülizar Öner'e ileri derecede skolyoz teşhisi konuldu.

Öner, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Nöroşirürji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Eyüp Çetin, Dr. Mehmet Emin Akyol ve Dr. Özkan Arabacı tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, AA muhabirine, bölgedeki birçok ile hizmet veren hastanelerinde son teknolojik cihazlarla ameliyatların gerçekleştirildiğini söyledi.

Skolyozun dünyada ve Türkiye'de sık rastlanılan bir hastalık olduğunu belirten İliklerden, "Bu hastalar genellikle cerrahi yöntemlerle tedavi ediliyor. Omurilik üzerinde çalışıldığı için skolyoz ameliyatının iyi bir ekiple yapılması gerekiyor. Bu işin eğitimini almış hekimler tarafından sayılı merkezlerde yapılan skolyoz ameliyatları hastanemizde de yapılıyor. Başarılı operasyonlara imza atan doktorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"Ameliyat 7 saat sürdü"

Dr. Eyüp Çetin ise skolyozun doğuştan gelen ve yaşlanmayla birlikte ilerleyebilen bir omurga hastalığı olduğunu belirtti.

Bu hastalığın ameliyatının Türkiye'de nadir merkezlerde yapılabildiğini aktaran Çetin, şunları belirtti:

"Gülizar Öner üç hafta önce merkezimize başvurdu. Yaptığımız tetiklerde skolyoz teşhisi koyduk. Ameliyat olması gerekiyordu. 7 saat süren ameliyatımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Sağlığına kavuşan hastamız rahatlıkla yürüyebilecek. Çok zor ve riskli olan skolyoz ameliyatı daha önce burada yapılmıyordu. Bu sıkıntı ortadan kalktı. Ameliyat için başka illere gitmek zorunda kalan hastalar artık hastanemizde rahatlıkla tedavi olabilecek."

Dr. Özkan Arabacı da başarılı operasyonlara imza atmanın gururunu yaşadıklarını bildirerek, ekip olarak zor olan bir ameliyatı tamamlayıp hastayı sağlığına kavuşturdukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Merkezde son teknolojik cihazlarla önemli ameliyatları yapmaya başladıklarını anlatan Dr. Mehmet Edip Akyol, bu sayede hastaların başka illere gitmesine gerek kalmadığını aktardı.

"Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum"

Gülizar Öner ise yaşadığı bel ve diz ağrılarından rahatsız olduğunu belirterek, "Şikayetlerim artınca hastaneye başvurdum. Zor bir ameliyat geçirdim. Sağlığıma kavuştum. Taburcu olup aileme kavuşacağım. Doktorlardan Allah razı olsun." dedi.

Skolyoz hastası kadın 7 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu
Skolyoz hastası kadın 7 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu
Skolyoz hastası kadın 7 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu
Skolyoz hastası kadın 7 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Eyüp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Skolyoz hastası kadın 7 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika


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