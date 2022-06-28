Maçı, Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı İbrahim Sancar, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkan Yardımcısı ve İl Tertip Komitesi Başkanı Taner Coşkun, İl Hakem Kurulu Başkan Vekili Erkan Odabaşı ve hasta ikizlerin yakınları izledi.

Van 'da SMA hastası ikiz kardeşler Aysima ve Nursima Öner'in tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak için futbol maçı yapıldı.

Kaynak: AA

İpekyolu, Futbol, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da SMA hastası ikiz bebekler yararına futbol maçı düzenlendi - Son Dakika

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