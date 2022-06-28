Van'da SMA hastası ikiz bebekler yararına futbol maçı düzenlendi - Son Dakika
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Van'da SMA hastası ikiz bebekler yararına futbol maçı düzenlendi

28.06.2022 13:26
Van'da SMA hastası ikiz bebekler yararına futbol maçı düzenlendi

Van'da SMA hastası ikiz kardeşler Aysima ve Nursima Öner'in tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak için futbol maçı yapıldı.

Van'da SMA hastası ikiz kardeşler Aysima ve Nursima Öner'in tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak için futbol maçı yapıldı.

Kentte görev yapan gazeteciler, bir süredir tedavi gören hasta ikizler için etkinlik düzenledi.

??????? İpekyolu Belediyesi sahasında düzenlenen futbol maçını izleyenlerden toplanan 5 bin lira, hasta çocukların tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak için ailesine teslim edildi.

Maçı, Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı İbrahim Sancar, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkan Yardımcısı ve İl Tertip Komitesi Başkanı Taner Coşkun, İl Hakem Kurulu Başkan Vekili Erkan Odabaşı ve hasta ikizlerin yakınları izledi.

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Kaynak: AA

İpekyolu, Futbol, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da SMA hastası ikiz bebekler yararına futbol maçı düzenlendi - Son Dakika

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