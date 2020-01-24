Van'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Van'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Van'ın Tuşba ve Özalp ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı.

Van'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Van'ın Tuşba ve Özalp ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesindeki Güvençli Mahallesi'nde 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından zehirlenen 6 kişiyi hastaneye ulaştırdı.

Öte yandan, Özalp ilçesine bağlı Akçagöl Mahallesi'nde de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Tedavileri süren kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Özalp, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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