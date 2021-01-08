Van'da şoför ve operatör alımı için kuralar çekildi - Son Dakika

Van'da şoför ve operatör alımı için kuralar çekildi

08.01.2021 12:24

Van'da şoför ve operatör alımı için kuralar çekildi Van Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELVAN bünyesinde alınacak olan 65 kamyon-otobüs şoförü ile 5 iş makinesi operatörü için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Van'da şoför ve operatör alımı için kuralar çekildi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELVAN bünyesinde alınacak olan 65 kamyon-otobüs şoförü ile 5 iş makinesi operatörü için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELVAN, 2020 yılında ilanını yaptığı 65 otobüs-kamyon şoförü ve 5 iş makinesi operatörü alımı kapsamında; şoförlük için 607 kişinin, iş makinesi operatörü için de 73 kişinin başvurusu kabul edildi. Mail üzerinden alınan başvurular çerçevesinde, şartları sağlayanlar için bugün Van Büyükşehir Belediyesinde kura çekimi gerçekleşti. Van 1. Noter tarafından basın ve komisyonun huzurunda şeffaflık ilkeleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen kurada ismi çıkanlar tek tek okundu.

Kura öncesi açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, şeffaflık ilkesi kaideleri içerisinde 11-18 Aralık 2020 tarihleri arasında ilan edilen şartlar kapsamında maile üzerinden başvuruları alınanlar arasında bir değerlendirmenin yapıldığını belirtti. Değerlendirme sonrasında başvuruları alınanların işe alımı için bugün noter huzurunda kura çekimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Özvan, "Değerlendirme kapsamında sabıka kaydı, 5 yıllık ehliyet şartı, 30-40 yaş arası şartı, otobüs şoförlerimiz için lise diploması, iş makinesi operatörlerimiz için ortaokul diploması ve askerlik şartı gibi koşullar komisyonumuz tarafından dikkatle incelenmiştir. Olası gözden kaçırılmalara müsaade etmemek adında da şeffaflık ilkeleri çerçevesinde başvuran vatandaşlarımıza 01-05 Ocak 2021 tarihleri arasında da 5 günlük itiraz süresi verilmiştir. Yapılan itirazlar değerlendirilmiştir. Böylece 65 otobüs ve kamyon şoförü için kuraya katılma şartı sağlayan 607 kişi, 5 iş makinesi operatörü için de 73 kişinin başvurusu alınmıştır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kendilerine iletilen talep doğrultusunda 260 kişinin ismini belirleyeceklerini ve sonraki işlemlerin idareye ait olacağını dile getiren Van 1. Noteri Betül Tortamış ise kura sonucunun hayırlı olmasını diledi.

Van'da şoför ve operatör alımı için kuralar çekildi
Van'da şoför ve operatör alımı için kuralar çekildi
Van'da şoför ve operatör alımı için kuralar çekildi
Van'da şoför ve operatör alımı için kuralar çekildi
Van'da şoför ve operatör alımı için kuralar çekildi
Van'da şoför ve operatör alımı için kuralar çekildi

Büyükşehir Belediyesi, Noter, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da şoför ve operatör alımı için kuralar çekildi - Son Dakika


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