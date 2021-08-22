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Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı - Son Dakika

Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

22.08.2021 00:47
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı, System.String[]

VAN'da ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin yaptığı baskında, 2 katlı binanın arka duvarının üzerine branda ile örülen ve 'şok ev' olarak adlandırılan küçük bir mekanda gizlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'da ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin yaptığı baskında, 2 katlı binanın arka duvarının üzerine branda ile örülen ve 'şok ev' olarak adlandırılan küçük bir mekanda gizlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon anını gazeteciler saniye saniye görüntülerken, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile Emniyet Müdürü Atanur Aydın, operasyonu polis helikopterinden takip etti.

Van İl Emniyet Müdülüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde iki katlı bina yakınında kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele, Terörle Mücadee ve Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyonda, iki katlı binanın arka duvarı üzerine branda ile kapatılan alanda balık initisifi 25 kaçak göçmen yakalandı. Günlerce aç ve susuz kalan, bitkin olduklanı gözlenen kaçak göçmenler, ekipler tarafından polis araçlarına bindirilerek işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderileceği belirtilirken, bir organizatör de gözaltına alındı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile Emniyet Müdürü Atanur Aydın, operasyonu polis helikopteri ile havadan takip etti.

DERE İÇİNDE YAPILAN METRUP YAPIYA BASKINPolis ekipleri, aynı mahallede bulunan dere yatağında yapılan metruk bir yapıya da baskın düzenlendi. Baskında kaçak göçmenlere rastlanmazken, metruk ev iş makinesi ile yakıldı.


Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Afganistan, Göçmen, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da şok evlere baskın: 25 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı - Son Dakika


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