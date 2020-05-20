Van'da sokağa çıkan çocuklara midilli sürprizi - Son Dakika

VAN'ın Edremit ilçesinde, koronavirüs salgını sonrası sokağa çıkma yasağı getirilen 0-14 yaş arası çocuklar, normalleşme sürecinin başlamasıyla bugün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Edremit Belediyesi dışarı çıkan çocukları midilli ve pony cinsi atlarla buluşturup, çeşitli hediyeler verdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 0-14 yaş grubu çocuklar bugün 4 saatliğine sokaklarda gönüllerince eğlendi. Van'ın Edremit ilçesinde normalleşme süreci ile birlikte dışarı çıkan çocuklar, Edremit Belediyesi tarafından Edremit Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle karşılandı.Tedbirler kapsamında maskeleri ile dışarı çıkan çocuklar sürprizlerle keyifli vakit geçirdi. Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Merkezi'nden meydana getirilen atlara binen çocuklara görevliler tarafından elma şekeri ve çeşitli oyuncaklar dağıtıldı. Bazı çocuklarda kendilerini çalan müziğin ritmine kaptırarak doyasıya eğlendi.

ÇOCUKLAR ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜLER,

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say , çocukların pandemi öncesi özledikleri günleri tekrar onlara yaşatmak için seferber olduklarını söyledi. Yaşanan pandemi süreci ile birlikte park ve sahil gibi birçok alanın kapalı olduğunu vurgulayan Başkan Say, "Bugün 20 Mayıs ve çocuklarımızın İçişleri Bakanlığımızın genelgesi kapsamında dışarıya çıkma günleri ve biz de onlarla birlikte olmak istedik. Saat 11.00 ile 15.00 saatleri arası kent parkımızı çocuklarımıza açtık. Onlar için binicilik merkezimizden atlarımız da getirerek, çocuklarımızın eski günlerine dönmelerini istedik. Bu noktada biz de belediye olarak yanlarındayız. Birlikte vakit geçiriyoruz, inşallah memleket olarak, bu süreci bir an önce sağlıkla ve en az hasarla tamamlar eski günlerimize döneriz" diye konuştu.

Aileler ve çocuklarla sohbet eden Başkan Say, daha sonra çocuklara oyuncak ve elma şekeri de dağıtmayı ihmal etmedi. Mutlulukları yüzlerinde okunan çocuklar ve ebeveynleri duygularını dile getirirken, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, başta olmak üzere ekibine teşekkür ettiler. Böylesi etkinlikten dolayı bir an yaşadıkları pandemi sürecini unutarak stres attıklarını vurgulayan ebeveynler, belediye çalışmalarından dolayı şükranlarını sundular.