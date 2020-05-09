Van'da sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Van'da sokağa çıkma kısıtlaması

Van'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Van'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri ana güzergahlarda denetimlerini sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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