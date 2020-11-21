Van'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Van'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

21.11.2020 21:48
Van'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararıyla saat 20.00'dan itibaren Van'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararıyla saat 20.00'dan itibaren Van'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan kısıtlama süreci akşam 20.00 itibarıyla başlarken, tedbir kapsamından biri olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanması ise bu akşam itibariyle uygulandı. Kısıtlanmanın başlamasıyla birlikte kent merkezindeki iş yerleri kepenklerini indirirken, çalışanları ise evlerinin yolunu tuttu. Yasağın başlamasına kısa bir süre kala dışarıda olan vatandaşlar, cadde ve sokakları boşalttı.

Van polisi kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmadı

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Valilik kararıyla kentin en işlek noktalarında kontrol yapmaya başladı. Kısıtlama kapsamında muaf olanların kimlik ve belgeleri kontrol edilirken, sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlar hakkında ise cezai işlem uygulandı. Öte yandan bu akşam 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, pazar saat 10.00'a kadar devam edecek. - VAN

Van'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Van'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Van'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Van'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Van'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika


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