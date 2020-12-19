Van'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olanlar için Türkçe ve Kürtçe müzik dinletisi - Son Dakika

Van'da oluşturulan müzik grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olanlar için mahalle ve sokakları dolaşarak Türkçe ve Kürtçe konser veriyor.

İpekyolu Belediyesi, ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalanların güzel zaman geçirmesini sağlamak amacıyla konser etkinlikleri düzenliyor.

Bu kapsamda oluşturulan müzik grubu, kamyonet kasasında sokakları dolaşarak Türkçe ve Kürtçe eserler seslendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İpekyolu Gençlik Merkezi Müzik Kulübü müzisyenleri de cadde ve sokaklarda düzenledikleri mini konserlerle vatandaşların evde güzel vakit geçirmelerini sağladı.

Mahalle sakinleri de balkon ve pencerelerinde şarkılara eşlik ederek konseri cep telefonlarıyla kayda aldı.