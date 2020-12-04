Van'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk - Son Dakika

VAN'da, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapanların maske takarak koronavirüs önlemlerine uyduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 81 ilde bugün saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi halk, çarşı ve pazara gelerek temel ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Van'ın ara sokakları ve Tarihi Peynirciler Çarşısı'na gelenler maske takarken, zabıta ve polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü.Tarihi Peynirciler Çarşısı'ndaki esnaf, bu hafta sonu uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşların kahvaltılık ihtiyaçlarını almak için geldiğini, yoğunluğun eskisine nazaran daha az olduğunu belirterek, "Esnaf olarak zor bir süreç geçiriyoruz. Pandemi öncesi burası çok yoğun oluyordu. Pandemiden dolayı fazla kimse gelmiyor. İnşallah bu hastalığı bir an önce atlatıp, rahat bir nefes alırız" dedi.

?