Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 370 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 370 kişiye para cezası uygulandı

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 370 kişiye 1 milyon 75 bin 860 lira idari para cezası verildi.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 370 kişiye para cezası uygulandı, System.String[]

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 370 kişiye 1 milyon 75 bin 860 lira idari para cezası verildi.


İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 16 Mayıs'ta başlayan ve 15 şehri kapsayan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 00.00 itibarıyla sona erdi.

Van'da kent genelinde ekiplerce uygulamanın başladığı 15 Mayıs Cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 00.00 tarihleri arasında kurallara uymayan toplam 370 kişiye 1 milyon 75 bin 860 lira idari para cezası uyguladığı bildirildi.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:50 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 370 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

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