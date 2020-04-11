Van'da sokağa çıkma yasağına uymayan 277 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

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Van'da sokağa çıkma yasağına uymayan 277 kişiye para cezası kesildi
6 saat önce
Van'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 277 kişiye idari para cezası kesildi.
Van'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 277 kişiye idari para cezası kesildi.
Kovid-19 tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Van'ın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yasağa uymayan 277 kişiye toplam 823 bin 564 lira idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:24 Kaynak: AA
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