Van'da sokağa çıkma yasağının ardından caddeler boş kaldı - Son Dakika

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Van'da sokağa çıkma yasağının ardından caddeler boş kaldı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van'da, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van'da, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kent genelinde, insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.
Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olan çalışanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.
Bazı vatandaşlar fırınlardan ekmek aldıktan sonra evlerine döndü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:28 Kaynak: AA
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