Son Dakika › Güncel › Van'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - Son Dakika
Van'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim
1 saat önce
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Van'da sokakların boşaldığı gözlendi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Van'da sokakların boşaldığı gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:56 Kaynak: AA
Son Dakika İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi