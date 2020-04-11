Van'da sokağa çıkma yasağıyla birlikte caddeler boş kaldı-2 - Son Dakika

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Van'da sokağa çıkma yasağıyla birlikte caddeler boş kaldı-2
7 saat önce
Van'da sokağa çıkma yasağıyla birlikte caddeler boş kaldı-2 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)
Van'da sokağa çıkma yasağıyla birlikte caddeler boş kaldı-2 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:40 Kaynak: DHA
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