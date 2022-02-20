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VAN'DA, SOKAK HAYVANLARI İÇİN 120 NOKTAYA MAMA VE SU BIRAKILDI - Son Dakika

VAN'DA, SOKAK HAYVANLARI İÇİN 120 NOKTAYA MAMA VE SU BIRAKILDI

20.02.2022 16:07

VAN Büyükşehir Belediye ekipleri, hayvanseverle kışın karlı zeminlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin 120 noktasına mama ve su bıraktı.

VAN Büyükşehir Belediye ekipleri, hayvanseverle kışın karlı zeminlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin 120 noktasına mama ve su bıraktı.

üyükşehir Belediyesi ekipleri, bir grup hayvarseler ile birlikte, kentte etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belli noktalara mama bıraktı. Etkinlikte, sokak hayvanları için kentin 120 noktasına mama ve su bırakıldı. Hayvanseverler, elleriyle sokak hayvanlarına mama verip, su içirdi.

Ekiplere eşlik eden hayvansever Yağmur Karaca Güneri, "Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu etkinliğe katıldık. Elimizden geldiğince hem bireysel olarak hem de bu tür etkinliklerle sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyoruz. Herkesi bu duyarlılığa davet ediyoruz. İnanıyoruz ki; ne kadar duyarlı davranırsak bu canlar güzel bir hayat geçirecek. Van Büyükşehir Belediyesi'ne duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Özge Kerem ise, bu tür farkındalık etkinlikleriyle vatandaşların sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmalarını hedeflediklerini söyledi. Kent genelinde 120 odak noktasında düzenli olarak besleme yaptıklarını belirten Kerem, 'Van Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarının beslenmesi sağlıyoruz. Belirlenen noktalara düzenli olarak mama ve su bırakıyoruz. Bugün de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarımızla beraber Sıhke Gölü civarındaki köpeklerimizi besledik. Hayvanlarımıza mama ve su bıraktık. Tedavi ihtiyacı olan köpeklerimizi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize götürüyoruz. Burada ayrıca parazit uygulamalarını da yaptık. Etkinliğimize katılan hayvansever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

VAN'DA, SOKAK HAYVANLARI İÇİN 120 NOKTAYA MAMA VE SU BIRAKILDI
VAN'DA, SOKAK HAYVANLARI İÇİN 120 NOKTAYA MAMA VE SU BIRAKILDI
VAN'DA, SOKAK HAYVANLARI İÇİN 120 NOKTAYA MAMA VE SU BIRAKILDI

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VAN'DA, SOKAK HAYVANLARI İÇİN 120 NOKTAYA MAMA VE SU BIRAKILDI VAN'DA, SOKAK HAYVANLARI İÇİN 120 NOKTAYA MAMA VE SU BIRAKILDI Van'da sokak hayvanları için besleme etkinliği Van'da sokak hayvanları için besleme etkinliği Öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkarttı Öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler çıkarttı

Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Van, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA, SOKAK HAYVANLARI İÇİN 120 NOKTAYA MAMA VE SU BIRAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA, SOKAK HAYVANLARI İÇİN 120 NOKTAYA MAMA VE SU BIRAKILDI - Son Dakika
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