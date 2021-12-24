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Van'da sokak hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika

Van'da sokak hayvanları için yem bırakıldı

24.12.2021 15:46

Van'ın Gürpınar Belediyesi ekipleri sokak köpekleri ve kuşlar için yem bıraktı.

Van'ın Gürpınar Belediyesi ekipleri sokak köpekleri ve kuşlar için yem bıraktı.

İlçede parklardaki elektrik direkleri ile ağaçlara monte edilen kuş yuvalarına buğday bırakan ekipler, sokak köpekleri için de belli noktalara mama bıraktı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, kış boyunca sokak hayvanları için düzenli yem ve mama dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi.

Kuş yuvalarına bırakılan yemler sayesinde serçe, kumru ve güvercinler başta olmak üzere birçok kuşun yiyecek bulduğunu belirten Başkan Tanış, "Sokak hayvanlarımızı soğuk ve karlı kış günlerinde ihtiyaçlarını bir nebze karşılamak ve hayatlarını idame etmelerini sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla mama ve yem dağıtımı yapıyoruz. Sakat, hasta ve saldırgan olan köpeklerimizi barınaklara nakillerini sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan talebimiz evlerinin önüne bir kap su ve mama bırakmalarıdır." dedi.

Van'da sokak hayvanları için yem bırakıldı
Van'da sokak hayvanları için yem bırakıldı
Van'da sokak hayvanları için yem bırakıldı
Van'da sokak hayvanları için yem bırakıldı

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Gürpınar Belediyesi, Sokak Hayvanları, Buğday, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da sokak hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da sokak hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika
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