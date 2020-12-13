Van'da, sokak kısıtlamasında can dostları unutulmadı - Son Dakika

Van'da, sokak kısıtlamasında can dostları unutulmadı

13.12.2020 11:57
Van'da, sokak kısıtlamasında can dostları unutulmadı, System.String[]

VAN'ın Erciş Belediyesi'nce Covid-19 nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı.

VAN'ın Erciş Belediyesi'nce Covid-19 nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı. Ekipler, ilçede belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Van'ın Erciş ilçesinde cadde ve sokaklar boş kalırken, belediye ekipleri de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, ilçede belirlenen noktalara sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

Erciş Belediyesi Veteriner Hekimi İhsan Çiftçi, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktıklarını belirterek, "Elimizden geldiğince sokak hayvanlarını bugünlerde doyurmaya çalışıyoruz. Onların da bizim gibi yaşamaya hakları var. Biz de elimizden geldiğince mama ve su bırakıyoruz. Herkesten sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi.


Van'da, sokak kısıtlamasında can dostları unutulmadı
Van'da, sokak kısıtlamasında can dostları unutulmadı
Van'da, sokak kısıtlamasında can dostları unutulmadı
Van'da, sokak kısıtlamasında can dostları unutulmadı
Van'da, sokak kısıtlamasında can dostları unutulmadı

Sokak Hayvanları, Koronavirüs, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da, sokak kısıtlamasında can dostları unutulmadı - Son Dakika


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