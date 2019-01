Van'da Sokak Köpekleri İçin Sıkı Çalışma

Van Büyükşehir Belediyesi, sokak köpeklerini rehabilite ettikten sonra doğal ortama bırakıyor



VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan sokak köpeklerini yasa gereği toplayıp, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde rehabilite ettikten sonra doğal ortama bırakıyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sokak köpeklerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, küpeleme işlemlerine devam ediyor. Belediye ekiplerince, Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde her gün düzenli olarak takip edilen köpekler, mama ihtiyaçlarının yanı sıra yakın gözlem altında tutularak gerekli tedavileri de yapılıyor. Hayvan nakil aracı ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen köpekler, buradaki gerekli tedavi, kısırlaştırma ve aşılamaları tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılıyor.

Üniversite civarında saldırgan köpek şikayeti

Ekiplerin her gün sahada olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge, "Sokak hayvanları ile ilgili her türlü ihbar, şikayet anında kayıt altına alınarak değerlendiriliyor. Yine üniversite civarında saldırgan köpeklerin olduğu şikayeti üzerine ekiplerimiz küpesiz sokak köpeklerini toplayıp bakım merkezimize götürecek. Burada sokak köpeklerimizin titizlikle gerekli tedavileri yapılacak. Bunun yanında kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarımızı da uygulayıp küpeledikten sonra yeniden doğal yaşam alanlarına bırakacağız. Üniversitemiz çevresi tamamen açık bir alanda olduğu için sokak köpekleri tarafından uğrak nokta oluyor. Bizim amacımız küpesiz köpek sayısını en aza indirgemektir. Saldırgan mizaçlı hayvanları da toplanıp, hayvan barınağımızda tedavi altına alıyoruz. Sokaklara bırakılan hayvanlara vatandaşların sahip çıkmasını, korumasını da rica ediyoruz" dedi.

"Van Büyükşehir Belediyesi kontrollerini sıklıkla gerçekleştiriyor"

Van Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına verdiği önemden dolayı teşekkür eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Melik Şah Kaya ise, "Dışarından gelen köpeklerin içerisinde illa ki yabaniler de vardır. Fakat kampus içerisindeki köpeklerin kesinlikle saldırgan olmadığını belirtmek istiyoruz. Bu noktada Van Büyükşehir Belediyesi kontrollerini sıklıkla gerçekleştiriyor. Yabani köpeklerin kampus içerisine girememesi noktasında gerekli çalışmanın yapılmasını da uzun bir süredir dile getiriyoruz. Köpekler bazen birbirleri ile oyun amaçlı veya iletişim amaçlı havladıklarında insanlarımız tarafından saldıracak korkusu yaşanıyor. Öyle bir şey bugüne kadar yaşanmadı, yaşanacağını da düşünmüyorum. Zaten gerekli aşıları ve tedavileri Van Büyükşehir Belediyesinin kontrolü altındadır" ifadelerini kullandı.

