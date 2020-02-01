Van'da sokakta kalan kişiye belediye ekipleri sahip çıktı - Son Dakika
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Van'da sokakta kalan kişiye belediye ekipleri sahip çıktı

6 saat önce

Van'da sokakta kalan kişiye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Van'da sokakta kalan kişiye belediye ekipleri sahip çıktı, System.String[]

Van'da sokakta kalan kişiye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dondurucu soğukların etkili olduğu kentte 61 yaşındaki Ömer Orat'ın sokakta yaşadığını tespit etti.

Haber verilmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Oral'ı bulunduğu yerden aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Orat, yeme, içme ve banyo gibi temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra misafirhaneye yerleştirildi.

Oral, kimsesi olmadığı için sokakta yaşadığını belirterek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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