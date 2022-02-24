Van'da son 14 ayda yaklaşık 16 bin düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da sınır hattında ve kent genelinde düzensiz göçle mücadele eden güvenlik güçleri, son 14 ayda İran üzerinden yasa dışı yollarla sınırı geçen yaklaşık 16 bin yabancı uyruklu ile 2 bin 162 organizatörü yakaladı.

Komşu ülke İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, ağır kış şartlarına rağmen devletin sağladığı destekle teknolojinin tüm imkanlarını kullanan güvenlik güçleri, hudut hattında yasa dışı göçe karşı 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor.

Sınırın beton duvarlarla, 4 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde hendekle daha güvenli hale getirildiği kentte, askeri birlikler, özel harekat timleri ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçle mücadele ediyor.

Güvenlik güçleri, 84 kule, gece görüş özellikli kameralar ve her türlü titreşim hareketlerini tespit edebilen akustik sistemler sayesinde düzensiz göçmen geçişlerini ve kaçakçılık olaylarını önlüyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı da göçmen kaçakçılığına ilişkin soruşturmaların daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla "özel birim" oluşturdu. Cumhuriyet savcısının başında bulunduğu Göçmen Kaçakçılığı Suçları Bürosunda, Başsavcılığın koordinesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerle ilgili işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılarak oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlandı.

Güvenlik duvarının 64 kilometrelik bölümü tamamlandı

Valilikten alınan bilgiye göre, geçen yılın başından bu yana yaklaşık 128 bin düzensiz göçmenin ülkeye girmesi engellendi, sınırı geçen 16 bin kişi yakalandı.

Sınırdan kaçak geçişlerin engellenmesi için başlatılan modüler güvenlik duvarı çalışmalarında 64 kilometrelik bölüm tamamlandı, kalan 231 kilometrelik kısmın 2023'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

2 bin 162 organizatör yakalandı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, sınırdan yasa dışı geçişlerin önlenmesi konusunda kentteki tüm kurumların koordineli çalıştığını söyledi.

Düzensiz göçe karşı ağır kış şartlarına rağmen başarılı bir mücadele verdiklerini belirten Bilmez, "Düzensiz göçle mücadelemiz devam ediyor. Bu yıl aşırı kar yağışına rağmen maruz kaldığımız göç baskısı, neredeyse yaz aylarını aratmayacak düzeyde oldu. Sınır birliklerimiz, jandarmamız ve polisimiz 7 gün 24 saat esasına göre koordineli bir şekilde düzensiz göçle mücadele ediyor." diye konuştu.

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, Türkiye'ye yasa dışı girişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızma girişimlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan güvenlik duvarı çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verildiğini ifade eden Bilmez, iklim koşullarının el vermesiyle duvar çalışmalarının yeniden başlayacağını dile getirdi.

Düzensiz göçün her yıl azaldığını anlatan Bilmez, "Organizatörler getirecek kişi bulmakta sıkıntı çekince İran'da değişik tarihlerde çekilmiş görüntüleri yeniymiş gibi servis ediyor. Sınırın yeterince korunmadığı eleştirisinin yapılmasını istiyorlar. Bunun haberleştirilmesi organizatörlerin reklam filmlerini yayınlamak gibi olur. Basınımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor." dedi.

Göçmen kaçakçılığına ilişkin soruşturmaların daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel bir birimin oluşturulduğunu dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"2021 yılından bu yana 2 bin 162 organizatör yakalandı. Organizatörlerin yakalama, gözaltı, tutuklama işlemleri çok seri bir şekilde yapılıyor. Türkiye'de belki de ilk kez Van Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde düzensiz göçmen konusuna bakan savcılar ve onların kalemleri oluşturuldu. İlimizde Terörle Mücadele Savcısı gibi düzensiz göçmenlerin soruşturmalarını takip eden kalem ve savcılık birimi var artık. Bu sayede işlemlerimiz oldukça hızlandı. Güzel bir uygulama oldu. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine gönderiliyor. İçişleri Bakanımızın açıkladığı gibi Afganistanlı göçmenleri de ülkelerine gönderiyoruz."