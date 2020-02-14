Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru - Son Dakika

Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru

6 saat önce

VAN'da, 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru, System.String[]

VAN'da, 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 516 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte, kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı ve sis nedeniyle Van- Başkale yolundaki Güzeldere ve Kurubaş geçitleri ile Çaldıran- Doğubayazıt yolları, güvenlik gerekçesiyle zaman zaman trafiğe kapatılıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'da son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığını söyledi.

Van ve çevre illerde yoğun kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı, 1 metreye yaklaştı. 260 mahalle ve 256 mezra yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için 177 iş makinesi ve 630 kişilik personel ile yoğun çalışma yürütülüyor. Büyükşehir ve İpekyolu belediyesi çalışanları, kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, kentte son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığını belirtti. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıla kadar en yüksek kar kalınlığı, 1994'te 120 santimetre olarak ölçüldü. Kentte bu sene ise kar kalığı en yüksek 85 santimetre ölçüldü.

KARA GÖMÜLEN ARACINI ARADI

Kar yağışı ile birlikte park halindeki bazı araçlar ise kara gömüldü. Araçlarını bulmakta zorluk çekenler, plakaları tek tek kontrol edip, kara gömülen araçlarına ulaşmaya çalıştı. Kara gömülen aracını arayan bir kişi, son yılların en yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Kar yağışına sevindik; ama bu kez çok yağdı. Araçlarınızı bulmakta zorlanıyoruz. Plakaya bakarak, aracımı buldum" dedi.


Çaldıran, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı
26 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 16:21:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]