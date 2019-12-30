Van'da son bir ayda 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Van'da son bir ayda 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Van'da son bir ayda 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:47 Kaynak: DHA
Van'da son bir ayda 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi
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