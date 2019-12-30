Van'da son bir ayda 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da son bir ayda 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Van'da son bir ayda 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Van'da son bir ayda 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da son bir ayda 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da son bir ayda 189 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:47 Kaynak: DHA
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