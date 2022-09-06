Van'da son bir yılda 6 akbaba tedavi edildi - Son Dakika
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Van'da son bir yılda 6 akbaba tedavi edildi

06.09.2022 16:12

Van'da son bir yılda 6 akbaba tedavi edildi Yaralı akbabalar tedavisinin ardından doğaya salınacakVAN Hakkari'de vatandaşlar tarafından bulunan akbabalar, getirildikleri Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınırken, son bir yılda 6 akbaba özgürlüğe...

Van'da son bir yılda 6 akbaba tedavi edildi

Yaralı akbabalar tedavisinin ardından doğaya salınacak

VAN Hakkari'de vatandaşlar tarafından bulunan akbabalar, getirildikleri Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınırken, son bir yılda 6 akbaba özgürlüğe kanat çırptı.

Hakkari'de son olarak vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 2 akbaba da getirildikleri Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilmeye başlandı. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından tedavisi titizlikle yapılan akbaba türleri, tedavinin ardından uygun zamanda doğal yaşam alanına salınacak.

"Son bir yıl içerisinde 6 akbaba tedavi için getirildi"

İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak Van Gölü Havzası'ndaki tüm yaban hayvanlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Her türden ve gruptan yaban hayvanın kendilerine getirildiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Tedavi ettiğimiz yaban hayvanları tekrar doğaya kazandırmaktayız. Son bir yıl içerisinde 6 akbaba türü tedavi için merkezimize getirildi. Farklı türden akbabaların tedavilerini yaparak doğaya kazandırdık" dedi.

"Akbabalar tabiatın temizliğini yapıyor"

Bölgede ölü hayvan sayısının artması nedeniyle Van'ın Gürpınar ve Hakkari çevresinde akbabaların sıklıkla görüldüğünü dile getiren Aslan, "Bu akbabalar tabiatın temizliğini yapmaktadır. Böylece hastalıkların salgın olarak yayılması önlenmiş oluyor. Tabi zehirli atıklar olunca kendileri de tehlike altına giriyor. Böyle olunca nesilleri tehlike altına girmektedir. Doğada her canlı kendi görevini yapar. Tabiat bütün canlıların ortak mirası olarak değerlendirilmelidir. Bu yüzden bütün canlıların yaşam alanını korumamız gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Lokman Aslan, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da son bir yılda 6 akbaba tedavi edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da son bir yılda 6 akbaba tedavi edildi - Son Dakika
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