Van'da son kalaycı ustası zamana direniyor - Son Dakika

Van'da son kalaycı ustası zamana direniyor

Van'da kalaycılığın son temsilcilerinden İsmet Kaya, ata yadigarı mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Van'da kalaycılığın son temsilcilerinden İsmet Kaya, ata yadigarı mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Gelişen teknolojiyle her yıl biraz daha önemini yitiren kalaycılığın Van'daki son temsilcisi İsmet Kaya, 35 yıldır ata yadigarı mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Mesleğine başladığında kentte birçok kalaycı bulunduğunu, şimdi ise tek kalaycı olarak işine devam ettiğini ifade eden Kaya, "Van'da bu işe başladığımda 20 kalaycı vardı. Hepsi bu işi terk etti, bir tek ben kaldım" dedi.

Bakırdan yapılan kapların insan sağlığı için önemli olduğunu ifade eden Kaya, "Bakır kapı kullanan insan sağlıklıdır. Eskiden hastalık pek yoktu. Çünkü yediğimiz yemekler bakırda pişiyordu. Temiz bakır kapların yemeği lezzetli olur. Diğer kapların yemeği lezzetli olmaz, sıhhatli de değildir. İnsanların bakırdan neden vazgeçtiğini anlayamadım. İnşallah bir an evvel tekrar bakıra geri dönerler" ifadelerini kullandı.

Yeni neslin bakırcılığın ne olduğunu bilmediğini vurgulayan Kaya, "Eskiden işler çok iyiydi. Sabahtan akşama kadar çalışırdık. Şimdi ise insanlar ya bir yemek tenceresi ya bir cezve ya da yumurta tavası getiriyorlar. Bu mesleğin bitmemesi adına yetkililerden bana destek vermelerini istiyorum. Bu meslek unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri ama ben bu mesleğin kaybolmamasını istiyorum. Bu mesleği ileriye taşımak ve sonraki nesillere aktarmak için büyük bir işletme açıp yeni çıraklar yetiştirmek istiyorum. Bunun için de yetkililerden destek olmalarını bekliyorum" diye konuştu.

(İHA)

Van'da son kalaycı ustası zamana direniyor

İsmet Kaya, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da son kalaycı ustası zamana direniyor - Son Dakika

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