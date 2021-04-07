Van'da son teknolojik cihazlarla endoskopi hizmeti veriliyor - Son Dakika

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endoskopi Ünitesi'ne alınan son teknolojik cihazlarla tetkikler yapılıp, teşhis konuluyor.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik tarafından 3 yıl önce açılan ünite, alınan son teknolojik cihazlarıyla hastalara hizmet veriyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yaptığı açıklamada, Endoskopi Ünitesi'nde yemek borusundan kalın bağırsağa, safra yolundan soluk borusuna kadar pek çok görüntüleme işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ünitede günde yaklaşık 25-30 hastaya bakıldığını belirten Çelik, "Kanayan bir ülser varsa, o ülserin kanamasını durdurabiliyor, kanayan herhangi bir varis varsa oraya bant atarak tedavi işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Safra yolları ve karaciğer hastalıklarının tedavisini modern endoskopik cihazlar ve alanında uzman hekimlerimizle yapıyoruz." diye konuştu.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Sait Tayfun ise bölgede yoğun olarak mide ve özofagus kanseri???????nin görüldüğünü belirterek, "Tecrübeli bir ekibimiz var. Endoskopi Ünitesi halk sağlığı açısından büyük önem arz ediyor. Ünitemiz son teknolojik cihazlarla donatıldı. Yapılan işlemlerde her gün 1-2 kişiye kanser teşhisi konuluyor." dedi.