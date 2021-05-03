Van'da tam kapanma sürecinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde yapılacak sosyal destek ödemelerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Bülent Mercimek ve kurum amirleri katıldı,13 ilçe kaymakamı da zoom programı üzerinden toplantıya bağlandı.

Bilmez, sosyal destek ödemelerinde aksamanın yaşanmaması için kurumların koordinasyon içinde çalışması gerektiğini söyledi.

Bu süreçte güvenlik güçlerinin, PTT çalışanlarının ve Vefa Sosyal Destek Grubunun birlikte hareket edeceğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu süreçte mahalle muhtarları ve imamlara da büyük görev düşüyor. Sosyal destek ödemelerinin en kısa sürede vatandaşlarımızın eline geçmesi için seferber olacağız. Tam kapanma döneminde inşallah bulaş riskini ve vakaları minimize edeceğiz. Aşı bizim için çok önemli bir silah. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olmasını istiyoruz. Kovid-19'la mücadele kapsamında denetimlerimizi çok sıkı bir şekilde yapıyoruz. Kurallara uymayanlara gerekli cezaları uyguluyoruz. Sıkı tedbirlerimizin yanında aşılama oranımızı yükseltirsek kapanma dönemini başarılı bir şekilde tamamlayacağız. Yaz aylarına rahat gireceğiz. Hep birlikte bu hastalığı yeneceğiz."