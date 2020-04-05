Van'da sosyal mesafe kuralına uymayan yolcular uyarıldı - Son Dakika

Edremit ilçesindeki kontrol noktasında durdurulan otomobilde 6 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk yaptığı belirlendi.

Van 'da polislerce durdurulan otomobildeki 6 kişi, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle uyarıldı, sürücüye 108 lira idari para cezası kesildi.

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