Van'da sosyal mesafeli üçüncü Cuma namazı - Son Dakika

Van Beşyol Meydanında yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta da cemaat saf tutarak cuma namazı kıldı. Beşyol Meydanı'ndan İskele Caddesi'ne uzanan cemaat havadan görüntülendi.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren cemaatle namaz kılınmıyordu. Normalleşme adımları kapsamındaki tedbirler çerçevesinde vatandaşlar cuma namazı için bu hafta da sosyal mesafeli saf tuttu. Kent genelinde bazı cami avlularında, okul bahçelerinde ve parklarda sosyal mesafeye dikkat edilerek cuma namazı eda edildi.



Evlerinde abdest alan, maske takan ve seccadesini getiren vatandaşlar, kent merkezinde bulunan Beşyol Meydanına akın etti. Burada görev alan sağlık ekipleri alana geçen vatandaşın ateşini ölçerken, emniyet ekipleri de seccade kontrolü yaptı. Vatandaşlar sosyal mesafeli cuma namazı idrak ederek alandan ayrıldı. Cuma namazını kılmak için alana gelen cemaat, eskisi gibi camide namaz kılmayı özlediklerini belirterek, tez zamanda salgının bitmesi temennisinde bulundu. - VAN