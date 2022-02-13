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Sporcular karda "atlı snowboard" yaptı - Son Dakika

Sporcular karda "atlı snowboard" yaptı

13.02.2022 11:12

Van'ın Edremit ilçesinde kayakçılar, Olimpik Binicilik Merkezi'nde atlara bağladıkları iplerle karda snowboard yaptı.

Van'ın Edremit ilçesinde kayakçılar, Olimpik Binicilik Merkezi'nde atlara bağladıkları iplerle karda snowboard yaptı.

Uzun yıllardır ekstrem sporlarıyla uğraşan sporcular Cevat Sarı, Emrullah Aktaş ve Faruk Acar, hafta sonunda Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Merkezi'ne gelerek karla kaplı arazide farklı bir heyecan yaşadı.

Denizlerde sürat teknelerine bağlı olarak yapılan su kayağından esinlenen sporcular, belediyenin desteğiyle snowboard sporunu bu kez düz zeminde önlerine koşulan binicili atlarla yaptı.

Beyaz kar örtüsünde atların çektiği snowboardcular, bu denemeleriyle karda farklı bir kayak heyecanı yaşadı.

İsmail Say: "Çok sıra dışı ve güzel bir etkinlik oldu"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin son zamanlarda sportif aktivitelerle gündeme gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kenti yeniliklerin ve ilklerin merkezi yapmak istediklerini anlatan Say, şunları kaydetti:

"Edremit ve Van Gölü havzası doğal güzellikleriyle öne çıkan bir yer. Özellikle kış turizmine dikkat çekmek anlamında arkadaşlarımızla atlı snowboard etkinliği yaptık. Çok sıra dışı ve güzel bir etkinlik oldu. Kış olsa bile halkımızı gölden faydalandırabileceğimiz tekne turları, Van Gölü'nün Şamran Kanalı ile buluştuğu seyir terasları gibi birçok çalışmayı birlikte yürütüyoruz. Kışı yazla bir bütün hale getirmeye çalışıyoruz. Salgının yavaş yavaş etkisinin azaldığı bu yıl iç ve dış turizmin ciddi bir ivme kazanacağını düşünüyoruz. Bu anlamda her mevsim bölgeye dikkat çekmek, turizmle, güzel çalışmalarla öne çıkmasını istiyoruz."

Cevat Sarı: "Bu etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz"

Snowboard tutkunu Cevat Sarı da "Her sene Artos Dağı'nın zirvesinden inerek snowboard yapıyorduk, bu sene atlarla bu deneyimi yaşamak istedik. Atlarla bu etkinliği yapmamız çok farklı bir deneyim oldu. Çok keyif aldık, eğlendik. Bu spora büyük bir zemin hazırlandı. Bu etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi.

İlk kez "atlı snowboard" yaptığını anlatan Emrullah Aktaş ise "Çok güzel ve sıra dışı bir etkinlik oldu. Pistlerde kayak yapmaya alışkındık ama atlar arkasında bu heyecan çok daha farklı ve güzeldi. Bu etkinlikle yeni bir spor dalı gelişiyor. Bu da bizleri memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Sporcu Faruk Acar da "Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği, kış sezonunun uzun sürdüğü bu kente güzel etkinliklerin olması bizleri sevindiriyor. Van bu anlamda son dönemlerde ekstrem sporların merkezi haline geldi. Bu da bizleri sevindiriyor." şeklinde konuştu.

Atların kayakla buluştuğu etkinliğin güzel geçtiğini ifade eden Binicilik Antrenörü Özge Benli, "2017'den beri merkezde aktif olarak çalışma yürütüyoruz. Bu zamana kadar 50 lisanslı öğrenci yetiştirdik. Bugün de arkadaşlarımız atlı snowboard yaptı. Bu sporun geliştirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Sporcular karda atlı snowboard yaptı
Sporcular karda atlı snowboard yaptı
Sporcular karda atlı snowboard yaptı

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Faruk Acar, Edremit, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sporcular karda 'atlı snowboard' yaptı - Son Dakika


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