Van'da sporculara malzeme desteği

Van
'da Lokman Hekim
Hastaneleri Genel Müdürlüğünce, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta farklı işlerde çalıştığı tespit edilerek futbol okuluna kazandırılan çocuklara, spor
malzemesi yardımında bulunuldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lokman Hekim Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Süslü, Van Beşiktaş Futbol
Okulu bünyesine alınan çocukları, antrenman sahasında ziyaret etti.
Süslü, bir süre sohbet ettiği 40 çocuğa forma hediye etti.
Süslü'ye eşlik eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz da çocuklara hediyeler verdi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Süslü, amaçlarının, yürekleri futbol için çarpan çocukları sporun rehabilite edici yönünden faydalanmalarına katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluk bilincine dikkat çekmek olduğunu belirtti.
Çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Süslü, bu tür desteklere devam edeceklerini ifade etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir ise bu çalışmayla çocukları sokaktaki risklere karşı onları okula yönlendirip aynı zamanda serbest zamanlarını etkin, öğretici ve eğlendirici geçirmelerini sağlamayı, onların zihinsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirdi.