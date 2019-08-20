Van'da STK, dernek ve siyasi parti temsilcileri açıklama yaptı

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Kayyum kararıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama: Temiz oylar teröre istismar ettirilmemeli

Eski bakan Mehmet Ağar, kayyum atamalarını değerlendirdi: Bu göreve devam edemezsiniz

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor?