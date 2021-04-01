Van'da STK'lerden çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelere destek - Son Dakika

Van'da 47 sivil toplum örgütünün birleşmesiyle oluşturulan Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) üyeleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin eylemine destek verdi.

HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen inisiyatif üyeleri, burada eylem yapan ailelerle görüşerek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

SDİ Dönem Sözcüsü Abdullah Efeoğlu, annelerin evlatlarına kavuşmasının en büyük dilekleri olduğunu söyledi.

Canlıların en kıymetlisinin çocuklar olduğunu ifade eden Efeoğlu, şunları kaydetti:

"Vicdanı, merhameti olan, zerre kadar insanlık taşıyan herkes bu annelerimize destek olmalıdır. Annelerin evlatlarına kavuşması için kimin üzerine ne düşüyorsa yapmalıdır. Sadece Van değil ülkemizdeki diğer yerlerde de evlatlarından olan ailelerin bu eyleme destek vermesi gerekiyor. Kanın, gözyaşının dinmesi için bu eylemler önemlidir. Yıllardır bu bölgede yaşayan insanların çektiklerinin bir an önce son bulmasını arzu ediyoruz."

İlim Yayma Cemiyeti Van Şube Başkanı Zahir Soğanda ise "Sadece bugün değil her zaman bu ailelerin yanındayız. Zulme uğramış anne ve babalar burada. PKK ve onun yandaşı HDP'ye karşı birlik içinde olmalıyız. Yüreği evlat hasretiyle yanmış bu annelere destek vermeliyiz." dedi.