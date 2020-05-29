Van'da şu ana kadar 65 bin kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Van'da şu ana kadar 65 bin kişi karantinaya alındı

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki koronavirüs vakalarının yüzde 80-90'ının batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip de izolasyon kurallarına uymayanlardan kaynaklandığını belirtti.

Van'da şu ana kadar 65 bin kişi karantinaya alındı, System.String[]

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki koronavirüs vakalarının yüzde 80-90'ının batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip de izolasyon kurallarına uymayanlardan kaynaklandığını belirtti. Bilmez, kentte şu ana kadar 65 bin kişinin karantinaya alındığını söyledi.

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Bilmez, şu ana kadar yaklaşık 500 vakanın görüldüğü kentte, 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İl dışından gelip karantina kurallarına uymayan ve kurulan gizli taziyelere katılanlar nedeniyle vaka sayılarının arttığını belirten Vali Bilmez, şu ana kadar kentte 65 bin kişinin karantinaya alındığını bildirdi. Halen 18 bin kişinin karantinada olduğunu belirten Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Van'da vakaların yüzde 80-90'ı batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip de izolasyon kurallarına uymamaktan kaynaklandı. Bunun da en çok sebebi aile içi yapılan taziye, ikramlar ve mevlitlerden kaynaklandı. Bizim bulaşımız sokaktan ziyade evde gerekli sosyal ve fiziki mesafeye dikkat etmemekten kaynaklandı. Bugüne kadar 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlk başlarda sınır bölgesinden korktuk, ama güvenlik güçlerimizin aldığı önlemler, vatandaşımızın göstermiş olduğu duyarlılık ve sağlık ekiplerimizin eğitimi sayesinde İran'dan kaynaklanan vakamız olmadı. Ama bütün vakalarımız vatandaşlarımızın memleketlerine dönmesiyle meydana geldi. İstanbul, Trakya ve Marmara bölgelerinden gelen vatandaşlarımız bulunduğu aile ortamında kurallara uymayınca ortaya çıktı."

'65 BİN KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI'

Pandemi döneminde taziye çadırı kurulmadığını ama evde taziyelerin kabil edildiğini de belirten Vali Bilmez, "Çekirdek aile dediğimiz yakın akrabalar toplanıyor. Çekirdek aile dediğimiz bizim buradaki örf ve adetlerde baya kalabalık olabiliyor, yani 25- 30 kişiden oluşabiliyor. Biz bunun sıkıntısını yaşadık. Bu konuda hemşehrilerimizin daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Bundan sonra normalleşme inşallah daha hızlı başlayacak. İnsanlarımız çarşı yerine daha çok bağ bahçe işleri ile uğraşmalarını bekliyoruz. Biz Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde 100 filyasyon ekibi oluşturduk ve şu ana kadar 65 bin kişiyi karantinaya aldık. Halen 18 bin civarında izolasyonu devam eden vatandaşımız var" dedi.

BİR TAZİYEDEKİ VAKA SAYISI 128

Sağlık ekiplerinin sahada çalıştıklarını ve temas kuranları tespit ettiğini belirten Vali Bilmez, bu tespit ettiklerini de evlerde kalmaları konuları ve kuralları uymaları konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Buna rağmen birkaç yerde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Vali Bilmez, "Yani Ortanca Mahallemizdeki bir taziyede iftar yemeğinde bir araya gelen akrabalardan kaynaklı pozitif vaka sayımız 128 oldu. Yani bizim pozitif vakalarımızın neredeyse 4'te 1'inden fazlası sadece bir taziyeden kaynaklandı. Bir başka mahallemiz olan Eminpaşa Mahallesi'ndeki taziyeden dolayı da 39 vakamız var ve halen de artış devam ediyor. Yine bir başka taziyemizde vaka sayımız 26 oldu. Ama birçok taziye sahibi de sağ olsunlar çocuklarının bile eve gelmesini istemediler ve bir araya getirmediler. Çok ciddi duyarlı davrandılar. Bazen de dikkatsizlik ve tedbiri elden bırakınca da bütün sevdiklerimize zarar verebiliyoruz. Normalleşme sürecinde İstanbul'dan birçok vatandaşımızın geleceğini biliyoruz. Onların kendi ve sevdiklerinin sağlığı için mutlaka 14 gün kendi evlerinde izole etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

3 MUHTARA SORUŞTURMA AÇILDI

Bu süreçte kendilerine yardımcı olmayan ve bilgi vermeyen muhtarların da olduğunu belirten Vali Bilmez, 3 muhtar hakkında hem idari hem de adli soruşturma başlattıklarını ve açığa aldıklarını söyledi. Ama bunun yanında gayretle çalıştığı için ödüllendirdikleri muhtarların da olduğunu belirten Vali Bilmez, "Doğanlar mahalle muhtarımız İstanbul'dan gelen ve yeğeninin de içerisinde bulunduğu arabada pozitif vaka olduğunu ihbar etti. Biz Erzincan'da arabayı durdurduk. O araçtan 7 pozitif vaka çıktı. Eğer ihbar etmeseydi ve biz gerekli önlemi almasaydık her biri belki onlarca kişiye bulaştırır ve yüzlerce yeni vakamız olabilirdi. Ama soruşturmalardan sonra muhtarlarımızın genel anlamda duyarlılığı ve farkındalığı ciddi anlamda oluştu" dedi.


Emin Bilmez, İstanbul, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 04:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da şu ana kadar 65 bin kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Son Dakika

Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak         
16:07
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı         
15:59
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor         
15:46
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı         
15:44
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı         
15:31
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı         
15:28
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti         
15:22
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap         
15:13
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı         
15:04
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü         
14:55
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
14:27
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü         
14:19
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım         
14:00
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi         
13:46
10 haftalık 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu         
13:44
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı         
13:42
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor         
13:41
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak         
13:33
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı         
13:21
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi         
13:14
Caner Erkin'in yaptığı Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı         
13:08
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı 74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı         
13:05
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü         
13:00
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı         
12:58
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor         
12:51
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor         
12:45
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak         
12:42
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti         
12:39
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı         
12:37
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 16:18:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da şu ana kadar 65 bin kişi karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]