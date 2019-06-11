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Van'da su baskınları

8 dakika önce

Van'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurdan dolayı bazı işyerleri su altına kaldı.

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Van'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurdan dolayı bazı işyerleri su altına kaldı.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Bir çok mahallede bazı iş yerleri ve cadde sular altına kaldı. İş yerleri su altına kalan vatandaşlar, yetkililerin duyarsız kalmalarına tepki gösterdi. Belediye ekipleri ise su baskınları yaşanan bölgelere ekip sevk ederek çalışma başlattı. Su altında kalan caddelerde ise sürücüler zor anlar yaşadı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
Van, 3. Sayfa
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