Son Dakika Haberleri: Van'da su kuyusuna düşen oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Van'da su kuyusuna düşen oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

5 saat önce

Van'da su kuyusuna düşen oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıVan'ın Tuşba ilçesi'nde bir hafta önce kaybolan oğlak 25 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

Van'da su kuyusuna düşen oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Van'ın Tuşba ilçesi'nde bir hafta önce kaybolan oğlak 25 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çabaları sonucu kurtarılan oğlak sahibine teslim edildi.
İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dilimli Mahallesi'nde kaybolan ve sahibi tarafından aranan oğlak, vatandaşlar tarafından su kuyusunda bulundu. Akşam saat 22.00 sıralarında, su kuyusunda gelen oğlak sesini duyan vatandaşlar, yaklaşık 25 metrelik kuyudan oğlağı çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ip yardımıyla kuyuya inerek oğlağı bulunduğu yerden çıkartıp sahibine teslim etti.
Van'da su kuyusuna düşen oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:40 Kaynak: DHA
Tuşba, Van, İtfaiye, Güncel
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