Van'da Su Tasarrufu Öğrencilere Etkinliklerle Anlatılıyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan "Altın Damla Bilinçli Su Tüketimi" Projesi kapsamına okullarda su tasarrufuyla ilgili etkinlikler düzenlendi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan "Altın Damla Bilinçli Su Tüketimi" Projesi kapsamına okullarda su tasarrufuyla ilgili etkinlikler düzenlendi.



VASKİ'nin tiyatro grubunun da yer aldığı ekipler, Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde bulunan İnci Kefali İlk ve Ortaokulunda öğrencilere su tasarrufu ile ilgili eğitim verdi.



Ardından tiyatro grubunca, "Van Gölü Canavarı" ve "Van kedisi" kostümleri ile yapılan gösteride öğrencilere bilinçli su tüketimi anlatıldı.



Öğrencilere ayrıca "Tekgöz'ün Çeşmesi" adlı hikaye kitabı dağıtıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, yaptığı açıklamada, VASKİ ile ortak proje hazırladıklarını belirterek, proje ile 22 okulda 30 bin öğrenciyi su tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.



VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş da, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında projeyi başlattıklarını dile getirdi.



Proje kapsamında okullarda tiyatro gösterisi, hediye kitap dağıtımı ve su bilincini aşılamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Tekataş, şöyle konuştu:



"Suyun önemi için dünya çapında çalışmalar yapılıyor. Çok kısa süre sonra dünyadaki temiz su kaynaklarımız tükenme noktasına gelecek. Bu nedenle kapsamlı bir program gerçekleştirdik. 22 Mart Dünya Su Günü'nde çeşitli ödüller vereceğiz. Tamamen çocuklarımıza yönelik bir program. İnşallah Türkiye çapında bir program haline getireceğiz."



Tekataş, bastıkları kitap ve broşürlere il dışından da talep olduğunu belirtti.



Ardından öğrenciler okul bahçesinde gökyüzüne balon bıraktı.

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