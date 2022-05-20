Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı - Son Dakika
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Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı

20.05.2022 11:00

Van'ın Erçek Gölü'nden üremek için akarsulara göç ederken, arklarda sıkışan tonlarca inci kefali ekiplerin zamanında müdahalesiyle ölmekten kurtarıldı.

Van'ın Erçek Gölü'nden üremek için akarsulara göç ederken, arklarda sıkışan tonlarca inci kefali ekiplerin zamanında müdahalesiyle ölmekten kurtarıldı.

Av yasağının uygulandığı 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için suyun akış yönünün tersine yüzen inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ile emniyet ekipleri çalışma yürütüyor.

İnci kefalinin kaçak avlanılmasının önüne geçmek için göl çevresinde yoğun mesai harcayan ekipler, balık göçünün yaşandığı tatlı sularda da nöbet tutuyor.

Sayısız inci kefali kurtarıldı

Göç yolunda, İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde çiftçilerin tarlalarını sulamak için kullandığı arklarda sıkışan tonlarca inci kefali, oksijen yetmezliği ve sulama suyunun kesilmesi tehlikesi yaşayınca mahalle sakinleri, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, mahalle sakinleri ve çocuklarla adeta zamana karşı yarışarak kanalda sıkışan yaklaşık 3 ton balığı kovalar ve motosikletle tatlı sulara taşıdı.

Ekipler, su seviyesi az olan kanalların önüne balıkların geçişini önlemek için demir ızgaralar bıraktı.

Arkadaşlarıyla kurtarma çalışmasına destek veren 11 yaşındaki Abdülkerim Bulut da kanaldan çıkarttığı balıkların hayatta kalmaları için çaba gösterdi.

"Tatlı sularda sürekli denetim yapıyoruz"

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, AA muhabirine, bölgenin en önemli değerlerinden inci kefallerinin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Vatandaşların üreme dönemindeki balıkları avlamamaları konusunda duyarlı olmaları gerektiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"İnci kefallerinin üremesini sağlıklı olarak tamamlaması için tatlı sularda sürekli denetim yapıyoruz. Sulama kanalında telef olma tehlikesi yaşayan balıkların olduğu bilgisi üzerine Erçek'e geldik. Hızlı bir şekilde çalışma başlattık. Çiftçilerin tarla sulama kanallarına giren balıkları tespit ettik. Su kesildiği için tonlarca balık telef olma tehlikesi yaşadı. Balıkların bu kanallara girmesini engellemek için öncelikle ızgara bıraktık. Mahalleli, çoluk çocuk demeden bize yardım ettiler. Büyük bir mücadele sergileyerek sulama kanallarındaki balıkları kovalara doldurduk, hızlı bir şekilde yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki diğer tatlı su kaynaklarına taşıdık. Yaklaşık 3 ton inci kefali balığını telef olmaktan kurtardık."

Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı
Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı
Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı
Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı
Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı
Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı
Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı
Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı
Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı

YORUMLAR
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Göç yolcuğundaki inci kefalleri havadan ve karadan korunuyor Göç yolcuğundaki inci kefalleri havadan ve karadan korunuyor 6 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu 6 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
Kaynak: AA

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