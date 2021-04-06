Araçta uyuşturucu ele geçti; 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, 361,57 gram uyuşturucu ve 23 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta, narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada 350,32 gram metamfetamin, 6,03 gram kubar esrar, 2,37 gram bonzai, 2,85 gram eroin olmak üzere toplam 361,57 gram uyuşturucu ile 23 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 695 TL para, 2 hassas terazi ve 20 uyuşturucu paketlemeye yarayan küçük kilitli poşet ele geçirildi. Sürücü İ.T ile yanındaki Ö.K ve S.K. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.