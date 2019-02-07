Van'da "Sürdürülebilir Kentler ve Katı Atık Yönetimi" Çalıştayı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından "Sürdürülebilir Kentler ve Katı Atık Yönetimi" çalıştayı düzenlendi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından "Sürdürülebilir Kentler ve Katı Atık Yönetimi" çalıştayı düzenlendi.



İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan çalıştayda; kentsel dönüşüm ve inşaat atıklarının değerlendirilmesi, katı atık yönetimi, sürdürülebilir performanslı kentsel dönüşüm, geri dönüşüm ve sıfır atık gibi konular masaya yatırıldı. Elit Word Van Otel'de düzenlenen çalıştaya Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Tekin Dundar, STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van ilinin artık terör ve güvenlik sorunlarının konuşulduğu bir il olmadığını belirtti. Düzenlenen çalıştayın ileride Van'ın kentleşme ve çevre sorunlarına ışık tutacağını ifade eden Kaymakam Öztürk, "İpekyolu Belediyesi olarak diğer kurumların işbirliğiyle 'Sürdürülebilir Kentler ve Katı Atık Yönetimi' çalıştayını düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Van'da özellikle son iki yılda temel belediyecilik hizmetleri olarak sadece yol ve köprünün yapılması, çöpün arada sırada toplanması değil, artık 'daha iyi bir Van'da nasıl yaşayabiliriz' bunu konuşuyoruz. Artık Van, terör ve güvenlik sorunlarının konuşulduğu bir il değil; sanatın, kültürün, dezavantajlı grupların sorunlarının konuşulduğu ve onlara çözüm üretildiği bir şehir haline geldi. Dolayısıyla ben bu çalıştayı önemsiyorum ve bu çalıştayın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Van'ın atık su arıtma tesisi ile katı atık tesislerinin önemine dikkat çeken Öztürk, bir ilçe belediyesi olarak geri dönüşümü önemsediklerini söyledi.



"Bir yılda 5 bin 400 ton geri dönüşüm malzemesi toplandı"



Daha önceki dönemlerde ilçede geri dönüşümün yüzde 2 seviyesinde olduğunu ve şimdi bu oranın yüzde 6 seviyesine çıktığını açıklayan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ciddi bir artıştır. Elbette ki bu yeterli mi? Hayır, bu oran Türkiye'de yüzde 7 seviyelerindedir. İnşallah bu ilerleyen süreçte devam edecektir. Çünkü çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir yılda 5 bin 400 ton geri dönüşüm malzemesi toplandı. Diğer taraftan 10 ton atık yağ, 40 ton bayat ekmek ve 10 ton yemek atıkları toplandı. Yine geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla Türkiye'nin ilk 'Geri Dönüşüm Sokağı' oluşturuldu."



Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, İpekyolu Belediyesinin düzenlediği çalıştayın Van için çok önemli bir çalışma olduğunu belirterek, "Şehirleri yaşatan, toplumların zihninde kazınan en önemli unsurlardan bir tanesi o şehirlerin ruhudur. O şehre ruh verecek yapılar, alanlar ve insanlardır. Dolayısıyla o şehri zihnimizde kazabilecek olan ve bu unsurları oluşturabilecek olanlar insanlardır. Bu anlamda bu çalıştayın Van'ımıza çok önemli katkılar kazandıracağına inanıyorum" diye konuştu.



Çalıştay, kentleşme ve çevre bilimleri duayeni olarak bilinen Prof. Dr. Ruşen Keleş'in "Türkiye'de Kentleşme ve Çevre Sorunları" alanında yaptığı sunumla devam etti. - VAN

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