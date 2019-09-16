Son Dakika Haberleri: Van'da sürekli eğitim merkezi ile 294 öğrenci üniversiteli oldu
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Van'da sürekli eğitim merkezi ile 294 öğrenci üniversiteli oldu

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan sürekli eğitim merkezinde okuyan 294 öğrenci üniversiteli oldu.

Van'da sürekli eğitim merkezi ile 294 öğrenci üniversiteli oldu, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan sürekli eğitim merkezinde okuyan 294 öğrenci üniversiteli oldu.


Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılında yaptıkları ortak çalışma sonucu eğitime kazandırılan 12 derslikli sürekli eğitim merkezinde; eczacılık, hukuk, mühendislik ve diş hekimliği gibi gözde fakülteler başta olmak üzere 294 öğrenci üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti. Sürekli eğitim merkezinde iyi bir başarı elde ettiklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, gençleri topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Eğitim merkezine yoğun bir talebin olduğunu da söyleyen Tepe, "Yüzlerce gencimize burada özel eğitim kurumları standartlarında eğitim veriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bu gençlerimizin kaynak kitap ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Merkezimiz özellikle ekonomik anlamda dezavantajlı olan öğrencilere büyük katkı sağlıyor. Tamamen ücretsiz olan ve haftanın 7 günü eğitim veren merkezde; rehber, eşit ağırlık, sayısal ve sözel branşlarda alanında uzman öğretmenler görev yapıyor. Yeni eğitim öğretim yılında da inşallah daha farklı programlarla gençlerimizin yanında olacağız. Başarımızı arttırmak için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dedi.


2019-2020 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklara başladıklarını da sözlerine ekleyen Tepe, kayıtların 19-23 Eylül tarihleri arasında yapılacağını, 30 Eylül de ise eğitime başlayacaklarını ifade etti. - VAN

Van Valiliği, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
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