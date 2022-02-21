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Van'da Suriye uyruklu 2 kişiyi tehditle alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Van'da Suriye uyruklu 2 kişiyi tehditle alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

21.02.2022 11:53
Van'da Suriye uyruklu 2 kişiyi tehditle alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Van'da Suriye uyruklu 2 kişiyi tehditle alıkoyarak darbettikleri, ailelerinden fidye istedikleri öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Van'da Suriye uyruklu 2 kişiyi tehditle alıkoyarak darbettikleri, ailelerinden fidye istedikleri öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Suriye uyruklu 2 kişiyi zorla alıkoyup darbeden, video çekip ailelerine göndererek şantajla fidye isteyen ve yaralayanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Başkale KOM Takip Timi, KOM Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla K.O, F.A, F.B, E.A. ve S.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Van'da Suriye uyruklu 2 kişiyi tehditle alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

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Jandarma, Başkale, Suriye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da Suriye uyruklu 2 kişiyi tehditle alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da Suriye uyruklu 2 kişiyi tehditle alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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