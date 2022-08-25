Van'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araçta 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araçta 30 düzensiz göçmen yakalandı

25.08.2022 23:28
Van'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araçta 30 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve özel çalışma ekipleri, kentte düzensiz göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Gevaş ilçesinde oluşturulan noktada ekiplerin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya çalıştı.

Takibin ardından durdurulan araçta yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan E.B. ve H.Ö, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

JASAT, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan araçta 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araçta 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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