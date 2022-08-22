Polisten kaçtığı 10 kişilik minibüsünden 20 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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Polisten kaçtığı 10 kişilik minibüsünden 20 kaçak göçmen çıktı

22.08.2022 13:10
Polisten kaçtığı 10 kişilik minibüsünden 20 kaçak göçmen çıktı

VAN'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı 10 kişilik minibüste, Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı 10 kişilik minibüste, Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İpekyolu ilçesinde polisin 'dur' ihtarında bulunduğu, 31 EJ 634 plakalı ve 10 yolcu kapasiteli minibüs, takibe alındı. Polisin takibi sonucu Meteoroloji Mahallesi'nde durdurulan minibüste, Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Daha fazla kişinin alınması için 10 yolcu kapasiteli minibüsteki arka koltuğun sökülmesi dikkat çekerken, sürücü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, polis tarafından işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten kaçtığı 10 kişilik minibüsünden 20 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisten kaçtığı 10 kişilik minibüsünden 20 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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