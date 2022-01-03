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Van'da tabanca kabzası ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Van'da tabanca kabzası ve sahte içki ele geçirildi

03.01.2022 09:06
Van'da tabanca kabzası ve sahte içki ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen bir yıllık çalışma sonucunda 301 litre sahte içki ve 2 bin 470 adet tabanca kabzası ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen bir yıllık çalışma sonucunda 301 litre sahte içki ve 2 bin 470 adet tabanca kabzası ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 301 litre sahte içki, 2 bin 470 adet tabanca kabzası, sahte olduğu değerlendirilen 2 adet çek ve 2 adet ikamet izin belgesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 9 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN

Van'da tabanca kabzası ve sahte içki ele geçirildi
Van'da tabanca kabzası ve sahte içki ele geçirildi
Van'da tabanca kabzası ve sahte içki ele geçirildi

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Polis, Silah, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da tabanca kabzası ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da tabanca kabzası ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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