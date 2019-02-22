Van'da Takibe Alınan Araçta 71 Kilo Eroin Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından takibe alınan araçtaki çuvallar içerisinde 71 kilo 147 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından takibe alınan araçtaki çuvallar içerisinde 71 kilo 147 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nden Van merkeze uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, eroin yüklü aracı takibe aldı. Ekiplerin teknik takibi sonucu şüpheli araç, Başkale- Albayrak Karayolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 4 çuval içerisinde 71 kilo 147 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.



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