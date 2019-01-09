Son Dakika Haberleri: Van'da Takibe Alınan Araçta Kaçak Sigara Çıktı

Van'da Takibe Alınan Araçta Kaçak Sigara Çıktı

1 saat önce

VAN'da jandarma ekiplerinin teknik takibe aldığı araçta, 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da Takibe Alınan Araçta Kaçak Sigara Çıktı, System.String[]
VAN'da jandarma ekiplerinin teknik takibe aldığı araçta, 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Gürpınar İlçesi  Güzelsu Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişinin gümrük kaçağı sigaları Van merkezine getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, kaçak sigaraları getiren şüphelinin kullandığı aracı, teknik takibe aldı.Güzelsu Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:57 Kaynak: DHA

Jandarma, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Vergi Düzenlemesinin Ardından Sigaraya İndirim Geliyor

AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:18:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Takibe Alınan Araçta Kaçak Sigara Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]