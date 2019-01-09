Van'da Takibe Alınan Araçta Kaçak Sigara Çıktı
1 saat önce
VAN'da jandarma ekiplerinin teknik takibe aldığı araçta, 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
VAN'da jandarma ekiplerinin teknik takibe aldığı araçta, 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Gürpınar
İlçesi Güzelsu Jandarma
Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişinin gümrük kaçağı sigaları Van
merkezine getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, kaçak sigaraları getiren şüphelinin kullandığı aracı, teknik takibe aldı.Güzelsu Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:57 Kaynak: DHA
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