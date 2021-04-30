VAN'DA TAKSİCİ CİNAYETİ ZANLISI, 15 YIL SONRA TUTUKLANDI - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu ilçesinde 15 yıl önce kendisine ait takside öldürülen Mehmet Sürmeli'nin katil zanlısı 4 kişi, polisin kan, parmak izi ve teknik takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 2006 yılında İpekyolu ilçesinde meydana geldi. Mehmet Sürmeli, kendisine ait takside kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile öldürüldü. Polis, silahlı saldırıyı düzenleyen kişilerin kimliklerini, olay yerindeki parmak izi ve bir damla kan ile tespit etti. Van Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kan ve parmak izi sonucu yapılan teknik takip, kamera ve sokak çalışmaları sonucunda, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, taksici Mehmet Sürmeli'nin öldürüldüğü olayın zanlıları olduğu belirtilen E.P., S.P., A.P. ve Ş.P. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.